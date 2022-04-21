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  3. Son dakika! TÜGVA ofisine bombalı saldırı! İşte ilk görüntüler!

Son dakika! TÜGVA ofisine bombalı saldırı! İşte ilk görüntüler!

Son dakika! Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ofisine bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polisin incelemeleri devam ediyor.

Son dakika! TÜGVA ofisine bombalı saldırı! İşte ilk görüntüler!

Son dakika! Edinilen bilgilere göre İstanbul Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA şubesi önünde sabah 05.30 sıralarında patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina maddi hasar gördü. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.

Son dakika! TÜGVA ofisine bombalı saldırı! İşte ilk görüntüler!

ÇARŞAFLI KADIN İDDİASI

TÜGVA ofisinin yakınındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sabah erken saatlerde çarşaflı bir kadının şube önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını gözlemledi. Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay esnasında yakınlarda fırını olan tanık İbrahim Dönmez, "Sabah 5.30 civarında ben fırında malzemeleri pişiriyordum bir patlama oldu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Karşı ay ocağından arkadaşlar çıktı" ifadelerini kullandı.

Son dakika! TÜGVA ofisine bombalı saldırı! İşte ilk görüntüler!Son dakika! TÜGVA ofisine bombalı saldırı! İşte ilk görüntüler!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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