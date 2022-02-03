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  3. Son dakika| TÜİK 2022 Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı! Enflasyon yıllık bazda yüzde 48,69 oldu

Son dakika| TÜİK 2022 Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı! Enflasyon yıllık bazda yüzde 48,69 oldu

Son dakika... TÜİK verilerine göre Ocak ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 11,10 arttı. Enflasyon yıllık bazda 48,69'a yükseldi.

Son dakika| TÜİK 2022 Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı! Enflasyon yıllık bazda yüzde 48,69 oldu

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Ocak ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Ocak ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 11,10 artış gösterdi. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 48,69'a yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre ise enflasyon yüzde 22,58 artış gösterdi. 

Son dakika| TÜİK 2022 Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı! Enflasyon yıllık bazda yüzde 48,69 oldu

Yıllık en düşük artış %10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %18,67 ile eğitim, %25,32 ile giyim ve ayakkabı ve %28,63 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %68,89 ile ulaştırma, %55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %54,53 ile ev eşyası oldu.

Son dakika| TÜİK 2022 Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı! Enflasyon yıllık bazda yüzde 48,69 oldu

5 ANA GRUP YÜKSELDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup %0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise %1,19 ile eğitim, %2,16 ile haberleşme ve %8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, %18,91 ile konut, %12,82 ile ev eşyası oldu.

Son dakika| TÜİK 2022 Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı! Enflasyon yıllık bazda yüzde 48,69 oldu

354 MADDENİN FİYATINDA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Ocak 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 354 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %7,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,49, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,66 ve on iki aylık ortalamalara göre %21,91 artış gerçekleşti.

Son dakika| TÜİK 2022 Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı! Enflasyon yıllık bazda yüzde 48,69 oldu

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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