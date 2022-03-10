Son dakika | TÜİK, 2022 yılı Ocak ayı işsizlik verilerini açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 859 bin kişi oldu, işsizlik oranı yüzde 11,4'te kaldı

TÜİK'ten yapılan açıklamada," Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11,4 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı %10,3 iken kadınlarda ise %13,6 olarak tahmin edildi." denildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %46,5 oldu



İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %46,5 oldu. Bu oran erkeklerde %63,8 iken kadınlarda %29,7 olarak gerçekleşti.

Detaylar gelecek...