Son dakika | TÜİK, 2022 yılı Ocak ayı işsizlik verilerini açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 859 bin kişi oldu, işsizlik oranı yüzde 11,4'te kaldı
Son dakika... TÜİK verilerine göre 2022 Ocak ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti.
TÜİK'ten yapılan açıklamada," Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11,4 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı %10,3 iken kadınlarda ise %13,6 olarak tahmin edildi." denildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %46,5 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %46,5 oldu. Bu oran erkeklerde %63,8 iken kadınlarda %29,7 olarak gerçekleşti.
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