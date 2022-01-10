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  3. Son dakika | TÜİK açıkladı: 2021 Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 11,2 oldu

Son dakika | TÜİK açıkladı: 2021 Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 11,2 oldu

Son dakika... TÜİK verilerine göre 2021 Kasım ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 39 bin artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu. İşsiszlik oranı ise değişmeyerek yüzde 11,2 oldu.

Son dakika | TÜİK açıkladı: 2021 Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 11,2 oldu

Son dakika.... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Kasım ayına ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre Kasıma ayında 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 11,2 olarak kayıtlara geçti. 

Son dakika | TÜİK açıkladı: 2021 Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 11,2 oldu

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM 

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 228 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %46,6 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI 

İşgücü 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 267 bin kişi artarak 33 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile %52,5 olarak gerçekleşti.

Son dakika | TÜİK açıkladı: 2021 Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 11,2 oldu

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI ARTIŞ GÖSTERDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak %22,3, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla %33,2 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan artarak %42,8 seviyesinde gerçekleşti.

Son dakika | TÜİK açıkladı: 2021 Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 11,2 oldu

İSTİHDAM SAYISI HİZMET SEKTÖRÜNDE ARTTI

Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 49 bin kişi, sanayi sektöründe 73 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 96 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,1'i tarım, %21,6'sı sanayi, %6,1'i inşaat, %55,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Son dakika | TÜİK açıkladı: 2021 Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 11,2 oldu

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ AZALDI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak %22,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE AZALDI

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,0 puan azalarak %10,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 309 bin kişi azalarak 3 milyon 651 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4,0 puan artarak %46,4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 18 bin kişi artarak 29 milyon 746 bin kişi oldu.

Son dakika | TÜİK açıkladı: 2021 Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 11,2 oldu

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %17,9 OLDU

kasım ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak %29,0 olarak gerçekleşti. tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak %17,9 oldu.
Son dakika | TÜİK açıkladı: 2021 Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 11,2 oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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