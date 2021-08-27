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  3. Son dakika | TÜİK açıkladı: Ağustos 2021 ekonomik güven endeksi açıklandı

Son dakika | TÜİK açıkladı: Ağustos 2021 ekonomik güven endeksi açıklandı

Son dakika... TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,7 artarak 39 ayın en yüksek değeri olan 100,8'e yükseldi.

Son dakika | TÜİK açıkladı: Ağustos 2021 ekonomik güven endeksi açıklandı

Son dakika... TÜİK açıklamasına göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 100,1 iken, Ağustos ayında %0,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında %0,1 oranında artarak 112,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 116,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 110,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %7,1 oranında artarak 92,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %1,6 oranında azalarak 78,2 değerini aldı.
Son dakika | TÜİK açıkladı: Ağustos 2021 ekonomik güven endeksi açıklandıSon dakika | TÜİK açıkladı: Ağustos 2021 ekonomik güven endeksi açıklandı

Tayfun Altuntaş
Editör
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