SON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Mayıs ayı işsizlik rakamları belli oldu!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalışla yüzde 13,2'ye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 237 bin kişi oldu. TÜİK'in resmi web sitesinde yer alan açıklamada şu istatistiklere yer verildi:

Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmiştir. 19. ICLS ile birlikte işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlanmıştır. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlanmıştır.

Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 yılından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilgiye metaveriden ulaşılabilir.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ORANLAR

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %13,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %43,8 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %43,8 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %50,5 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 481 bin kişi azalarak 32 milyon 81 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile %50,5 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ, 15+ YAŞ, (BİN KİŞİ), MAYIS 2021

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %24,0, istihdam oranı %31,9 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla %24,0, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla %31,9 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %41,9 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ, 15-24 YAŞ, (%), MAYIS 2021

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %55,2'si hizmet sektöründe yer aldı.

Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 312 bin kişi, sanayi sektöründe 57 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 24 bin kişi, hizmet sektöründe 129 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,9'u tarım, %21,3'ü sanayi, %6,6'sı inşaat, %55,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %27,2 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak %27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %21,7 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE İLİŞKİN TAMAMLAYICI GÖSTERGELER, MAYIS 2019-MAYIS 2021

İşsizlik oranı %12,4, istihdam oranı %43,8 oldu.

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalarak %12,4 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 250 bin kişi artarak 3 milyon 942 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak %43,8 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 246 bin kişi artarak 27 milyon 841 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak %50,0 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 496 bin kişi artarak 31 milyon 783 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı %15,6 oldu.

Mayıs ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak %27,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak %15,6 oldu.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 10 Ağustos 2021'dir.

