Son dakika | TÜİK Ağustos ayı verilerini açıkladı! İşsizlik oranı yüzde 9,6'ya geriledi

Son dakika... TÜİK Ağustos ayı işgücü istatistiklerini paylaştı. Buna göre işsizlik oranı Ağustos ayında 0.4 puan azalışla yüzde 9.6'ya geriledi, işsiz sayısı ise 3 milyon 312 bin kişi oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | TÜİK Ağustos ayı verilerini açıkladı! İşsizlik oranı yüzde 9,6'ya geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,2 iken kadınlarda %12,5 olarak tahmin edildi." denildi.

Son dakika | TÜİK Ağustos ayı verilerini açıkladı! İşsizlik oranı yüzde 9,6'ya geriledi

İSTİHDAM EDİLENLER SAYISI ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile %47,9 oldu. Bu oran erkeklerde %65,3 iken kadınlarda %30,8 olarak gerçekleşti.

Son dakika | TÜİK Ağustos ayı verilerini açıkladı! İşsizlik oranı yüzde 9,6'ya geriledi

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

İşgücü 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 266 bin kişi artarak 34 milyon 326 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile %53,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,2, kadınlarda ise %35,1 oldu.

Son dakika | TÜİK Ağustos ayı verilerini açıkladı! İşsizlik oranı yüzde 9,6'ya geriledi

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile %18,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,2, kadınlarda ise %23,3 olarak tahmin edildi.

Son dakika | TÜİK Ağustos ayı verilerini açıkladı! İşsizlik oranı yüzde 9,6'ya geriledi

ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,9 saat artarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.

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