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  3. Son dakika... TÜİK Başkanı Cahit Şirin görevden alındı! İşte yerine gelen isim...

Son dakika... TÜİK Başkanı Cahit Şirin görevden alındı! İşte yerine gelen isim...

Son dakika haberi... TÜİK Başkanı Cahit Şirin'in görevden alınmasının ardından yerine vekaleten Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı.

Son dakika... TÜİK Başkanı Cahit Şirin görevden alındı! İşte yerine gelen isim...

Son dakika haberi... TÜİK'in internet sitesinden yapılan açıklamada mevcut başkan Muhammed Cahit Şirin'in görevden alındığı yerine ise vekaleten Ahmet Kürşad Dosdoğru'nun atandığı ifade edildi. 

TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye İstatistik Kurumunun Başkanlığına Sayın Muhammed Cahit Şirin’in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

AHMET KÜRŞAD DOSDOĞRU KİMDİR?

Ahmet Kürşad Dosdoğru, 1978 yılında Yozgat'ta doğdu. Eğitim hayatında 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Ahmet Kürşad Dosdoğru hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Ahmet Kürşat Dosdoğru kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı?Ahmet Kürşat Dosdoğru kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı?

 

Son dakika... TÜİK Başkanı Cahit Şirin görevden alındı! İşte yerine gelen isim...

(Ahmet Kürşad Dosdoğru)

MUHAMMED CAHİT ŞİRİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Muhammed Cahit Şirin, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. 37 yaşındaki Şirin ilk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamlamasının ardından Bilkent Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 

Muhammed Cahit Şirin hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Muhammed Cahit Şirin kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim?Muhammed Cahit Şirin kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim?

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(Muhammed Cahit Şirin)

Tayfun Altuntaş
Editör
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