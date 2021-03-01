SON DAKİKA! TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 2020'nin son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme gerçekleşti

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu yetkililerince hazırlanan rapora göre, ekonomide 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüme sağlandı. Geçen yılın son çeyreğine oranla ise yüzde 5,9 büyüdü.

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), 2020'de, bir önceki yıla orana yüzde 1,8 büyüme gerçekleştirdi.



Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre %16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon TL oldu.

Kişi başı GSYH 60 537 TL (8 bin 599 Dolar) olarak hesaplanırken finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %21,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri %13,7, tarım sektörü %4,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %2,8, gayrimenkul faaliyetleri %2,6, diğer hizmet faaliyetleri %2,5 ve sanayi %2,0 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,2, hizmetler %4,3, inşaat sektörü ise %3,5 azaldı.







GSYH 2020 yılı dördüncü çeyreğinde %5,9 arttı



GSYH, yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7; takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,8 arttı.







GSYH 2020 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 524 milyar 788 milyon TL oldu

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26,2 artarak 1 trilyon 524 milyar 788 milyon TL (191 milyar 633 milyon dolar) oldu.













