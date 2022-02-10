Son dakika | TÜİK duyurdu! Aralık 2021isşizlik verileri açıklandı! İşsizlik 0,1 puan azalarak yüzde 11,2 oldu
Son dakika... TÜİK verilerine göre 2021 Aralık ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi olurken işsizlik oranı ise 0,1 puanlık düşüşle %11,2 seviyesinde oldu.
Son dakika... TÜİK'in 2021 Aralık ayı işsgücü istatistiklerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %11,2 seviyesinde gerçekleşti.
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