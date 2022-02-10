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  3. Son dakika | TÜİK duyurdu! Aralık 2021isşizlik verileri açıklandı! İşsizlik 0,1 puan azalarak yüzde 11,2 oldu

Son dakika | TÜİK duyurdu! Aralık 2021isşizlik verileri açıklandı! İşsizlik 0,1 puan azalarak yüzde 11,2 oldu

Son dakika... TÜİK verilerine göre 2021 Aralık ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi olurken işsizlik oranı ise 0,1 puanlık düşüşle %11,2 seviyesinde oldu.

Son dakika | TÜİK duyurdu! Aralık 2021isşizlik verileri açıklandı! İşsizlik 0,1 puan azalarak yüzde 11,2 oldu

Son dakika... TÜİK'in 2021 Aralık ayı işsgücü istatistiklerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylar gelecek...

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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