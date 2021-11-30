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  3. Son dakika | TÜİK duyurdu: Büyüme verileri açıklandı! Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü

Son dakika | TÜİK duyurdu: Büyüme verileri açıklandı! Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü

Son dakika... TÜİK'in açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme verilerine göre Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü.

Son dakika | TÜİK duyurdu: Büyüme verileri açıklandı! Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz - Eylül 2021 arasını kapsayan üçüncü çeyrek büyüme verilerini açıkladı. TÜİK'e göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde  25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde  22,6, hizmetler yüzde  20,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, sanayi yüzde 10,0, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde  4,7 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 19,9, inşaat yüzde 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzde  5,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde  7,8 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde  35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 225 milyar 497 milyon olarak gerçekleşti.

VATANDAŞLARIN HARCAMALARI YÜZDE 9,1 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 9,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 9,6 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 2,4 azaldı.

İHRACAT YÜZDE 25,6 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %25,6 artarken ithalatı %8,3 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 36,3 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,3, net işletme artığı/karma gelir ise %38,6 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde %30,1 iken bu oran 2021 yılında %29,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %54,4'ten %54,6'ya yükseldi.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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