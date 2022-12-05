Son dakika | TÜİK duyurdu: Kasım ayı enflasyonu açıklandı! İşte son rakamlar...

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Kasım ayında yüzde 2,88 artarak yıllık bazda yüzde yüzde 84,39 oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | TÜİK duyurdu: Kasım ayı enflasyonu açıklandı! İşte son rakamlar...

Son dakika... Milyonlarca vatandaşın maaşın gelecek zam oranını doğrudan etkileyen enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

Son dakika | TÜİK duyurdu: Kasım ayı enflasyonu açıklandı! İşte son rakamlar...

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,03 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Son dakika | TÜİK duyurdu: Kasım ayı enflasyonu açıklandı! İşte son rakamlar...

119 TEMEK BAŞLIK ENDEKSİ ARTTI

2022 yılı Kasım ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 17 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Son dakika | TÜİK duyurdu: Kasım ayı enflasyonu açıklandı! İşte son rakamlar...

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre %54,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %61,31 olarak gerçekleşti.

Son dakika | TÜİK duyurdu: Kasım ayı enflasyonu açıklandı! İşte son rakamlar...

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