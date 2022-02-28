Son dakika | TÜİK duyurdu: Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 büyüdü! Kişi başına gelir 9 bin 539 dolar oldu
Son dakika... TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 büyüdü. Kişi başına düşen gelir TL cinsinden 85 bin 672 TL, dolar cinsinden ise 9 bin 539 dolar olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) 2021 yılı dördüncü çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Buna göre üretim yönetimine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık Gayrı Safhi Yurt içi Hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,0 arttı.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL oldu.
KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA
2021 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 85 bin 672 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 539 dolar oldu
HİZMET FAALİYETLERİ 2021 YILINDA YÜZDE 21,1 ARTTI
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmet faaliyetleri toplam katma değeri %21,1, diğer hizmetler %20,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %20,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %17,3, sanayi %16,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %7,0 ve gayrimenkul faaliyetleri %3,5 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri %9,0, tarım sektörü %2,2 ve inşaat sektörü ise %0,9 azaldı.
Detaylar gelecek...