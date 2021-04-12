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SON DAKİKA! TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayı İş Gücü İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

SON DAKİKA! TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayı İş Gücü İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

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