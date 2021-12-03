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  3. Son dakika | TÜİK, Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı! Son 3 yılın zirvesine çıktı

Son dakika | TÜİK, Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı! Son 3 yılın zirvesine çıktı

Son dakika... TÜİK verilerine göre 2021 Kasım ayında enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 3,51 artarak yıllık bazda 21,31 oldu.

Son dakika | TÜİK, Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı! Son 3 yılın zirvesine çıktı

Son dakika... Milyonlarca vatandaşın açıklanmasını merakla beklediği Kasım ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre 2021 yılı Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nde(TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

Son dakika | TÜİK, Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı! Son 3 yılın zirvesine çıktı

TÜİK'ten yapılan açıklamada," Yıllık en düşük artış %5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,33 ile giyim ve ayakkabı ve %13,96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,90 ile lokanta ve oteller, %27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,14 ile ev eşyası oldu." denildi.

Son dakika | TÜİK, Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı! Son 3 yılın zirvesine çıktı

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN HARCAMA GRUPLARI

Açıklamanın devamında ana harcama gruplarında en az artış gösteren gruplar, %0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,08 ile eğitim ve %0,58 ile haberleşme oldu.

Buna karşılık, 2021 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,31 ile ulaştırma, %5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,10 ile lokanta ve oteller oldu.

Son dakika | TÜİK, Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı! Son 3 yılın zirvesine çıktı

345 MADDENİN FİYATI YÜKSELDİ

Kasım 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 34 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 345 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Son dakika | TÜİK, Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı! Son 3 yılın zirvesine çıktı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,76 artış gerçekleşti.

Son dakika | TÜİK, Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı! Son 3 yılın zirvesine çıktıSon dakika | TÜİK, Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı! Son 3 yılın zirvesine çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör
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