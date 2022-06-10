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  3. Son dakika | TÜİK, Nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı! İşsiz sayısı 65 bin kişi arttı, oran yüzde 11,3 oldu

Son dakika | TÜİK, Nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı! İşsiz sayısı 65 bin kişi arttı, oran yüzde 11,3 oldu

Son dakika... TÜİK verilerine göre işsiz sayısı Nisan ayında, bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışta yüzde 11,3 oldu.

Son dakika | TÜİK, Nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı! İşsiz sayısı 65 bin kişi arttı, oran yüzde 11,3 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in araştırmasına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde11,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde9,7 iken kadınlarda yüzde14,5 olarak tahmin edildi.

Son dakika | TÜİK, Nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı! İşsiz sayısı 65 bin kişi arttı, oran yüzde 11,3 oldu

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 408 bin kişi artarak 30 milyon 371 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile yüzde 47,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,7 iken kadınlarda yüzde29,8 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

İşgücü 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 473 bin kişi artarak 34 milyon 225 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6, kadınlarda ise yüzde34,9 oldu.

Son dakika | TÜİK, Nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı! İşsiz sayısı 65 bin kişi arttı, oran yüzde 11,3 oldu

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 20,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,1, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

Son dakika | TÜİK, Nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı! İşsiz sayısı 65 bin kişi arttı, oran yüzde 11,3 oldu

ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 45,1 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 45,1 saat olarak gerçekleşti.

Son dakika | TÜİK, Nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı! İşsiz sayısı 65 bin kişi arttı, oran yüzde 11,3 oldu

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 21,7 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 21,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 olarak tahmin edildi.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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