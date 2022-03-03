Son dakika | TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı! Enflasyon yıllık bazda yüzde 54,44'e yükseldi.TV8 Survivor All Star 36. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeFOX TV Son Nefesime Kadar 2. bölüm full, tek parça izle | Son Nefesime Kadar son bölüm izle YoutubeJose Sosa İstanbul gecelerinde fena yakalandı! Yanındaki Özlem Yıldız ise çapkınlığı gizlemek için elinden geleni yaptı!ATV Kuruluş Osman 84. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle YoutubeİSKİ su kesintisi olan ilçeler 3 Mart 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?Show TV Oğlum 4. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle YoutubeDikişli Boru Profil Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıPeşmelba ne demek, TDK'ya göre Peşmelba kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kanal D Sadakatsiz 51. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle Youtube
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  3. Son dakika | TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı! Enflasyon yıllık bazda yüzde 54,44'e yükseldi.

Son dakika | TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı! Enflasyon yıllık bazda yüzde 54,44'e yükseldi.

Son dakika... TÜİK verilerine göre Şubat ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 4,81 artarak yıllık bazda yüzde 54,44'e yükseldi.

Son dakika | TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı! Enflasyon yıllık bazda yüzde 54,44'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,45 artış gösterdi. Enflasyon yıllık bazda ise  yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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