Son dakika | TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı! Enflasyon yıllık bazda yüzde 54,44'e yükseldi.
Son dakika... TÜİK verilerine göre Şubat ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 4,81 artarak yıllık bazda yüzde 54,44'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,45 artış gösterdi. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.