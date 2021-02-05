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  3. Son dakika| Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başladı

Son dakika| Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başladı

Son dakika... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 1062 personelin katılımıyla Tunceli'de "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı.

Son dakika| Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başladı

Son dakika... İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği aktarıldı.

Bu doğrultuda Tunceli'de "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldığı ifade edildi.

1062 PERSONEL KATILIYOR

Operasyona, Tunceli İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ile polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel timden oluşan 1062 personel katılıyor.

Son dakika| Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başladı

OPERASYONLARIN BİLANÇOSU

Öte yandan, Eren operasyonları kapsamında bugüne kadar 3 terörist etkisiz hale getirildi, 41 iş birlikçi yakalandı, 168 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Son dakika| Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başladıSon dakika| Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başladıSon dakika| Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başladı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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