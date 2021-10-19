Son dakika | Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi ile ilgili flaş gelişme Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi

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