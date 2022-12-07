Son dakika | Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması: "Pazarlığa 7 bin 785 TL'den başlayacağız"

Son dakika... Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi Türk-İş Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün pazarlığa 7 bin 785 TL'den başlayacağız. Kayıtları bizde olmayan büyük bölümünün bizde olmadığı insan topluluğu, bugün burada da tartıştık.

Öyle bir imkan olsa da adil bir komisyon olsa, o komisyon içerisinde tamamı asgari ücretli olsa. 5 dönemdir asgari ücretli engelli birisini bu masaya oturttuk. Bugün asgari ücret öyle gündemde ki herkes bunu konuşuyor. Bu konuyu konuşması gereken TÜRK İŞ, TÜRK İŞ’in dışındaki sendikalar.

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"RAKAM SÖYLEMEK KOLAY, ÖNÜMÜZDEKİ PROBLEMLİ MESELE VERGİDİR"

Bizim açıkladığımız veri 7 bin 785 lira, açlık sınırı, burada ne var ulaşım var gıda var. 40 senedir uzman arkadaşlarımız bu rakamı söylüyor. TÜRK İŞ’in açlık, yoksulluk rakamı bu. Yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira bir bekar işçinin, rakam söylemek kolay. Önümüzdeki problemli mesele vergidir. Vergi toplumun tamamını ilgilendiriyor. 20 sene evvel vergi asgari ücretin 20 katıydı şimdi 5 katı bile değil. Vergi ile ilgili ülkeyi yönetenlerin düzenleme yapması gerekiyor.

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"KAMUOYUNUN İSTEDİĞİ BİR ÜCRET VARSA İMZA ATARIZ"

Bugün komisyonumuz asgari ücreti 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak onun üzerine ne kadar çıkabiliyorsak. Komisyonu, başkanları, toplumun kesiminin razı gelecek rakam olursa altına imza atarız. İşçinin memnun olmadığı rakamın altına ne imza atarız ne otururuz. Bugün 5 bin 500 liradan oturmayacak komisyon 7 bin 785 lira, bu bizim teklifimiz değildi, açlık sınırını açıkladık. TV’lerin bir bölümünde TÜRK İŞ bunu istiyormuş gibi söylüyorlar. Bunu anlatıyorum, kamuoyunun istediği bir ücret varsa imza atarız.

Komisyon karar verecek, komisyon başkanı, üyeler var. Başkanlar kuruluna bilgi verecek. Oturacak beraber konuşacağız uygun olursa problem yok, olmazsa masada olmayız.

"ASGARİ ÜCRET KONUŞULMAYA BAŞLANDIĞINDA ZAM DEVAM EDİYOR"

Enflasyon da artmasın, asgari ücret de artmasın. Asgari ücret konuşulmaya başlandığında zam devam ediyor. Ev sahipleri konuşuyor asgari ücret artacak ben kirayı güncelleyeyim. Merhametli olmak lazım. Asgari ücret geçim ücreti oldu, bu sarmaldan çıkarmamız lazım.

10 yıldır çalışan asgari ücretliler var. 10 yıldır çalışan teknik elemanlar ne olacak? TÜRK İŞ’in söylediği net, açlık sınırı ortada, biz açlık sınırında oturacağız. Onun üzerinde işveren ne rakam getirecek görelim, hükümet ne getirecek görelim, katılmadığımız bir rakam olursa bunu imzalamayız

7-8 tane açıklama var. Burada açıklaması gereken biziz biz duruyoruz onlar da kanaatini söylüyor. Söylemek kolay, söylediğini yerine getirmek lazım.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üç kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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