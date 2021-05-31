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  3. SON DAKİKA! Türk-İş ve Hak-İş'ten ortak talep: Kamu işçisinin en düşük ücreti 4 bin 800 TL olsun!

SON DAKİKA! Türk-İş ve Hak-İş'ten ortak talep: Kamu işçisinin en düşük ücreti 4 bin 800 TL olsun!

Son dakika haberi... Türk-İş ve Hak-İş yetkililerinin aldığı ortak kararda, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi talep edildi. Konfederasyonlar, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

SON DAKİKA! Türk-İş ve Hak-İş'ten ortak talep: Kamu işçisinin en düşük ücreti 4 bin 800 TL olsun!

Son dakika haberi... Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

SÜREÇ BAŞLADI

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, hastaneler, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde süreç resmi olarak başladı.

SON DAKİKA! Türk-İş ve Hak-İş'ten ortak talep: Kamu işçisinin en düşük ücreti 4 bin 800 TL olsun!

ENFLASYONU + YÜZDE 3 REFAH PAYI

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, iki konfederasyon tarafından hazırlanan ortak talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

SON DAKİKA! Türk-İş ve Hak-İş'ten ortak talep: Kamu işçisinin en düşük ücreti 4 bin 800 TL olsun!

Tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini isteyen konfederasyonlar, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

SON DAKİKA! Türk-İş ve Hak-İş'ten ortak talep: Kamu işçisinin en düşük ücreti 4 bin 800 TL olsun!

Önceki seneler yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendiren görüşmeler, taşeron sisteminden kamuda kadroya geçen işçilerin de kapsama dahil olmasıyla bu yıl 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarını doğrudan etkilemesi bakımdan önem taşıyor.

SON DAKİKA! Türk-İş ve Hak-İş'ten ortak talep: Kamu işçisinin en düşük ücreti 4 bin 800 TL olsun!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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