Son dakika | Türk kadınına hakaret etmişti! Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu tespit edilen paylaşımlardaki ifadelerin suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varılmış olup şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Afgan Gazeteci Sunatullah Saadat, çektiği videoda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı hedef aldı ve Türklere ağır hakaret etmişti. Saadat’ın Türk kadınlarının göğüslerini göstererek para kazandığını söylemesi tepki çekmişti.

Afgan Gazeteci Sunatullah Saadat, YoTube videosunda “Gece gündüze kadar göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google’a yaz, ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar” demişti. Gelen tepkiler üzerine kendisini Türkçe'yi az bilemekle savunan Sunatullah Saadat "Ben Türkiye'de 1 sene yaşamışım ve Türkçe'yi de o kadar iyi bilmiyorum. Ben Tanju Özcan'ın haberini izledikten sonra çok duygulandım. Ben bir gazeteciyim kendi halkımı savunmak istedim. Biliyorsunuz bir insan duygulanınca saçma sapan şeyler de konuşur" demişti.

Afgan gazeteci Sunatullah Saadat'dan Türk kadınlarına ve Tanju Özcan'a ağır sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Sunatullah Saadat kimdir?

Kemal Doğulu'dan küfürlü paylaşım! Sunatullah Saadat üzerinden ülkedeki mültecilere tepki gösterdi