Son dakika... Türk mürettebatı kaçıran korsanlarla ilk temas kuruldu

Son dakika haberi... Boden Denizcilik'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada," "23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi MOZART'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir. Boden Denizcilik ve Boden Denizcilik’in Borealis Denizcilik’teki ortakları ilk ve tek öncelikleri olan ekip arkadaşlarının en hızlı bir şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı göstermeye devam etmekte ve alıkonan denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürmektedir. Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

GENEL MÜDÜRDEN AÇIKLAMA

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan," Hepimize geçmiş olsun. Tüm personelimin sağlığının yerinde olduğu konusunda gemi kaptanı ve diğer personelle konuşularak teyit yapıldı. Ben görüşmedim ama sorumlu arkadaşlarımız 15 arkadaşla tek tek görüştüler. Ben de dinledim bu görüşmeyi. Öncelikle ilk haber verdiğimiz aileler oldu. Bizden herhangi bir şey talep etmediler. İstanbul ofisi tekniktir. Yabancı bayraklı bir gemidir. Biz gemi armatörüne yönlendirdik korsanları." diye konuştu.

Levent Karsan şunları kaydetti:

"Biz telefon numarasını verdik kriz merkezinin. Onlar da aramışlar. Tek tek personellerle görüşüp sağlık bilgisini almışlar. Çok hassas bir konudur bu.

Şirket olarak en hızlı çözüm için görüşmeleri uzman bir ekip gerçekleştiriyor. Bu konuda tecrübeliler. Ne gerekiyorsa hiçbir maddi imkan esirgenmeden, tek konsantre olduğumuz konu budur. Şirketten de her türlü maddi imkanın kullanılacağı bilgisini almış durumdayız.

Bu tip görüşmeler ve sonuca en kısa zamanda personelin ülkesine dönüştürülme aşamasında konusunda uzman kişiler var. Uzmanlar tarafından götürülecek bir konu. Bizim yapabileceğimiz bir konu değil. Doğru kişiler tarafından konu ele alındı. Biz de her türlü maddi imkanı sağlayacağız.

Ailelere haber verdiğimiz anda diğer hattan da bize desteğini esirgemeyen tüm devlet adamlarına bu bilgileri ilettik."

NE OLMUŞTU?

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları tarafından saldırıya uğramıştı.

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.