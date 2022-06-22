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  3. Son dakika |Türk ve Rus heyetleri Moskova'da görüştü! Tahıl koridorunda olumlu sonuç

Son dakika |Türk ve Rus heyetleri Moskova'da görüştü! Tahıl koridorunda olumlu sonuç

Son dakika... Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'daki tahılın dünya pazarına ulaştırılması için sürdürülen kırmızı hat diplomasisinde çözüm bulundu. Türk ve Rus heyetlerinin yaptığı toplantının yapıcı ve olumlu havada geçtiği bildirildi.

Son dakika |Türk ve Rus heyetleri Moskova'da görüştü! Tahıl koridorunda olumlu sonuç

Dünyanın tahıl ihtiyacını karşılayan ülkeler arasında yer alan Ukrayna'da bekleyen tahıl yüklü gemiler ve Türkiye'nin bazı uçaklarının tahliyesi için Türk ve Rus askeri heyetleri dün başkent Moskova'da görüştü.

Alınan bilgilere göre  "Yapıcı ve oldukça olumlu havada" geçtiği bildirilen toplantı sonucunda, sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında görüşmelerin yapılmasına yönelik bir anlayışın oluştuğu öğrenildi.

Azov Concord isimli Türk gemisi görüşmeler sonrası Ukrayna'dan ayrılarak Türkiye'ye doğru yola çıktı. 

Öte yandan Türk ve Rus heyetlerinin Türkiye'de de görüşme yapacağı öğrenildi.

 Son dakika |Türk ve Rus heyetleri Moskova'da görüştü! Tahıl koridorunda olumlu sonuçSon dakika |Türk ve Rus heyetleri Moskova'da görüştü! Tahıl koridorunda olumlu sonuç

Bölge Gündem Editör Ekibi
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