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  3. Son dakika | Türkiye A Milli Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu belli oldu!

Son dakika | Türkiye A Milli Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu belli oldu!

Son dakika... Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Son dakika | Türkiye A Milli Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu belli oldu!

Son dakika... A Milli Futbol Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadroda 24 oyuncu yer alıyor. Bu isimler arasında en dikkat çeken isim ise ilk A Milli Takım'a çağrılan Beşiktaş'ın kaleci Ersin Destanoğlu oldu. 

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 7 Kasım Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Miller 8 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanlarla Cebelitarık ve Karadağ maçları hazırlanacak.

İşte Milli Takımın kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Oyuncu

Kulüp

Doğum Tarihi

A Millilik Sayısı / Gol

İlk A Milliliği

KALECİ

Ersin Destanoğlu

Beşiktaş A.Ş.

01.01.2001

-

-

Sinan Bolat

KAA Gent

03.09.1988

12/0

10.08.2011

Uğurcan Çakır

Trabzonspor A.Ş.

05.04.1996

15/0

30.05.2019

DEFANS

Mehmet Zeki Çelik

LOSC Lille

17.02.1997

27/2

05.06.2018

Mert Müldür

US Sassuolo Calcio

03.04.1999

13/0

11.10.2018

Çağlar Söyüncü

Leicester City FC

23.05.1996

41/2

24.03.2016

Kaan Ayhan

US Sassuolo Calcio

10.11.1994

44/4

31.08.2016

Merih Demiral

Atalanta BC

05.03.1998

29/0

20.11.2018

Ozan Muhammed Kabak

Norwich City FC

25.03.2000

13/0

17.11.2019

Caner Erkin

VavaCars Fatih Karagümrük

04.10.1988

61/2

26.05.2006

Rıdvan Yılmaz

Beşiktaş A.Ş.

21.05.2001

4/0

27.05.2021

ORTA SAHA / FORVET

Abdülkadir Ömür

Trabzonspor A.Ş.

25.06.1999

9/0

30.05.2019

Cengiz Ünder

Olympique de Marseille

14.07.1997

36/11

12.11.2016

Berat Ayberk Özdemir

Trabzonspor A.Ş.

23.05.1998

2/0

08.10.2021

Berkan İsmail Kutlu

Galatasaray A.Ş.

25.01.1998

1/0

08.10.2021

Orkun Kökçü

Feyenoord

29.12.2000

11/0

06.09.2020

Ozan Tufan

Watford FC

23.03.1995

65/9

25.05.2014

Taylan Antalyalı

Galatasaray A.Ş.

08.01.1995

8/0

24.03.2021

Hakan Çalhanoğlu

FC Internazionale Milano

08.02.1994

64/14

06.09.2013

Muhammed Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray A.Ş.

21.10.1998

6/1

27.05.2021

Burak Yılmaz

LOSC Lille

15.07.1985

74/30

12.04.2006

Halil İbrahim Dervişoğlu

Galatasaray A.Ş.

08.12.1999

7/2

27.05.2021

Kenan Karaman

Beşiktaş A.Ş.

05.03.1994

29/6

09.11.2017

Serdar Dursun

Fenerbahçe A.Ş.

19.10.1991

1/1

08.10.2021

MİLLİ TAKIMIN MAÇ TAKVİMİ

Öte yandan A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Cebelitarık ile İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. 

Bu maçın ardından Ay- yıldızlı Milliler, gruptaki son maçını 16 Kasım Salı günü saat 22.45'te Podgorica Gradski Stadyumu'nda Karadağ ile oynayacak.

Son dakika | Türkiye A Milli Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu belli oldu!

CEBELİTARIK MAÇI BAŞAKŞEHİR STADYUMU'NDA OYNANACAK

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, Cebelitarık maçı öncesinde 12 Kasım Cuma günü saat 17.00'de Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı 13 Kasım'daki Türkiye-Cebelitarık müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MİLLİLER SON MAÇTA KARADAĞ'A KONUK OLACAK

A Millî Takım kafilesi, Karadağ karşılaşması için 14 Kasım Pazar günü İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bu ülkenin başkenti Podgorica'ya gidecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, ertesi gün TSİ 21.00'de uzaktan yöntemle Podgorica Şehir Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Karadağ maçı öncesindeki son çalışma ise, TSİ 21.30'da bu statta gerçekleştirilecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olarak yapılacak.

Podgorica Şehir Stadyumu'nda 16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye karşılaşması, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Ay-Yıldızlı ekip, Karadağ maçının ardından TSİ 02.15'te kalkacak THY'ye ait uçakla Podgorica'dan İstanbul'a dönecek.

Tayfun Altuntaş
Editör
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