Son dakika | Türkiye A Milli Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu belli oldu!
Son dakika... Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
Son dakika... A Milli Futbol Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadroda 24 oyuncu yer alıyor. Bu isimler arasında en dikkat çeken isim ise ilk A Milli Takım'a çağrılan Beşiktaş'ın kaleci Ersin Destanoğlu oldu.
A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 7 Kasım Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Miller 8 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanlarla Cebelitarık ve Karadağ maçları hazırlanacak.
İşte Milli Takımın kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Kulüp
Doğum Tarihi
A Millilik Sayısı / Gol
İlk A Milliliği
KALECİ
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş A.Ş.
01.01.2001
-
-
Sinan Bolat
KAA Gent
03.09.1988
12/0
10.08.2011
Uğurcan Çakır
Trabzonspor A.Ş.
05.04.1996
15/0
30.05.2019
DEFANS
Mehmet Zeki Çelik
LOSC Lille
17.02.1997
27/2
05.06.2018
Mert Müldür
US Sassuolo Calcio
03.04.1999
13/0
11.10.2018
Çağlar Söyüncü
Leicester City FC
23.05.1996
41/2
24.03.2016
Kaan Ayhan
US Sassuolo Calcio
10.11.1994
44/4
31.08.2016
Merih Demiral
Atalanta BC
05.03.1998
29/0
20.11.2018
Ozan Muhammed Kabak
Norwich City FC
25.03.2000
13/0
17.11.2019
VavaCars Fatih Karagümrük
04.10.1988
61/2
26.05.2006
Rıdvan Yılmaz
Beşiktaş A.Ş.
21.05.2001
4/0
27.05.2021
ORTA SAHA / FORVET
Abdülkadir Ömür
Trabzonspor A.Ş.
25.06.1999
9/0
30.05.2019
Cengiz Ünder
Olympique de Marseille
14.07.1997
36/11
12.11.2016
Berat Ayberk Özdemir
Trabzonspor A.Ş.
23.05.1998
2/0
08.10.2021
Berkan İsmail Kutlu
Galatasaray A.Ş.
25.01.1998
1/0
08.10.2021
Orkun Kökçü
Feyenoord
29.12.2000
11/0
06.09.2020
Ozan Tufan
Watford FC
23.03.1995
65/9
25.05.2014
Taylan Antalyalı
Galatasaray A.Ş.
08.01.1995
8/0
24.03.2021
Hakan Çalhanoğlu
FC Internazionale Milano
08.02.1994
64/14
06.09.2013
Muhammed Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray A.Ş.
21.10.1998
6/1
27.05.2021
Burak Yılmaz
LOSC Lille
15.07.1985
74/30
12.04.2006
Halil İbrahim Dervişoğlu
Galatasaray A.Ş.
08.12.1999
7/2
27.05.2021
Kenan Karaman
Beşiktaş A.Ş.
05.03.1994
29/6
09.11.2017
Serdar Dursun
Fenerbahçe A.Ş.
19.10.1991
1/1
08.10.2021
MİLLİ TAKIMIN MAÇ TAKVİMİ
Öte yandan A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Cebelitarık ile İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.
Bu maçın ardından Ay- yıldızlı Milliler, gruptaki son maçını 16 Kasım Salı günü saat 22.45'te Podgorica Gradski Stadyumu'nda Karadağ ile oynayacak.
CEBELİTARIK MAÇI BAŞAKŞEHİR STADYUMU'NDA OYNANACAK
A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, Cebelitarık maçı öncesinde 12 Kasım Cuma günü saat 17.00'de Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı 13 Kasım'daki Türkiye-Cebelitarık müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
MİLLİLER SON MAÇTA KARADAĞ'A KONUK OLACAK
A Millî Takım kafilesi, Karadağ karşılaşması için 14 Kasım Pazar günü İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bu ülkenin başkenti Podgorica'ya gidecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, ertesi gün TSİ 21.00'de uzaktan yöntemle Podgorica Şehir Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Karadağ maçı öncesindeki son çalışma ise, TSİ 21.30'da bu statta gerçekleştirilecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olarak yapılacak.
Podgorica Şehir Stadyumu'nda 16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye karşılaşması, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Ay-Yıldızlı ekip, Karadağ maçının ardından TSİ 02.15'te kalkacak THY'ye ait uçakla Podgorica'dan İstanbul'a dönecek.