Son dakika | Türkiye A Milli Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu belli oldu!

Son dakika... A Milli Futbol Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadroda 24 oyuncu yer alıyor. Bu isimler arasında en dikkat çeken isim ise ilk A Milli Takım'a çağrılan Beşiktaş'ın kaleci Ersin Destanoğlu oldu.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 7 Kasım Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Miller 8 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanlarla Cebelitarık ve Karadağ maçları hazırlanacak.

İşte Milli Takımın kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Oyuncu Kulüp Doğum Tarihi A Millilik Sayısı / Gol İlk A Milliliği KALECİ Ersin Destanoğlu Beşiktaş A.Ş. 01.01.2001 - - Sinan Bolat KAA Gent 03.09.1988 12/0 10.08.2011 Uğurcan Çakır Trabzonspor A.Ş. 05.04.1996 15/0 30.05.2019 DEFANS Mehmet Zeki Çelik LOSC Lille 17.02.1997 27/2 05.06.2018 Mert Müldür US Sassuolo Calcio 03.04.1999 13/0 11.10.2018 Çağlar Söyüncü Leicester City FC 23.05.1996 41/2 24.03.2016 Kaan Ayhan US Sassuolo Calcio 10.11.1994 44/4 31.08.2016 Merih Demiral Atalanta BC 05.03.1998 29/0 20.11.2018 Ozan Muhammed Kabak Norwich City FC 25.03.2000 13/0 17.11.2019 Caner Erkin VavaCars Fatih Karagümrük 04.10.1988 61/2 26.05.2006 Rıdvan Yılmaz Beşiktaş A.Ş. 21.05.2001 4/0 27.05.2021 ORTA SAHA / FORVET Abdülkadir Ömür Trabzonspor A.Ş. 25.06.1999 9/0 30.05.2019 Cengiz Ünder Olympique de Marseille 14.07.1997 36/11 12.11.2016 Berat Ayberk Özdemir Trabzonspor A.Ş. 23.05.1998 2/0 08.10.2021 Berkan İsmail Kutlu Galatasaray A.Ş. 25.01.1998 1/0 08.10.2021 Orkun Kökçü Feyenoord 29.12.2000 11/0 06.09.2020 Ozan Tufan Watford FC 23.03.1995 65/9 25.05.2014 Taylan Antalyalı Galatasaray A.Ş. 08.01.1995 8/0 24.03.2021 Hakan Çalhanoğlu FC Internazionale Milano 08.02.1994 64/14 06.09.2013 Muhammed Kerem Aktürkoğlu Galatasaray A.Ş. 21.10.1998 6/1 27.05.2021 Burak Yılmaz LOSC Lille 15.07.1985 74/30 12.04.2006 Halil İbrahim Dervişoğlu Galatasaray A.Ş. 08.12.1999 7/2 27.05.2021 Kenan Karaman Beşiktaş A.Ş. 05.03.1994 29/6 09.11.2017 Serdar Dursun Fenerbahçe A.Ş. 19.10.1991 1/1 08.10.2021

MİLLİ TAKIMIN MAÇ TAKVİMİ

Öte yandan A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Cebelitarık ile İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

Bu maçın ardından Ay- yıldızlı Milliler, gruptaki son maçını 16 Kasım Salı günü saat 22.45'te Podgorica Gradski Stadyumu'nda Karadağ ile oynayacak.

CEBELİTARIK MAÇI BAŞAKŞEHİR STADYUMU'NDA OYNANACAK

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, Cebelitarık maçı öncesinde 12 Kasım Cuma günü saat 17.00'de Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı 13 Kasım'daki Türkiye-Cebelitarık müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MİLLİLER SON MAÇTA KARADAĞ'A KONUK OLACAK

A Millî Takım kafilesi, Karadağ karşılaşması için 14 Kasım Pazar günü İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bu ülkenin başkenti Podgorica'ya gidecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, ertesi gün TSİ 21.00'de uzaktan yöntemle Podgorica Şehir Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Karadağ maçı öncesindeki son çalışma ise, TSİ 21.30'da bu statta gerçekleştirilecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olarak yapılacak.

Podgorica Şehir Stadyumu'nda 16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye karşılaşması, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Ay-Yıldızlı ekip, Karadağ maçının ardından TSİ 02.15'te kalkacak THY'ye ait uçakla Podgorica'dan İstanbul'a dönecek.