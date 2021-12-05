Son dakika | Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan oldu
Son dakika | Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu.
Son dakika... Bugün Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nda yeni başkan seçildi.
Resmi olmayan sonuçlara göre TBB’nin yeni başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu.
Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu’nun ikinci gününde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği için seçim düzenlendi.
Seçimde 348 delege oy kullandı.
Oy verme işlemleri saat 09:00’da başladı ve 17:00’ye kadar sürdü.