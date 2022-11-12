Son dakika... Türkiye genelinde ve KKTC’de “Deprem Anı Ülke Tatbikatı” yapıldı

Deprem gerçeğiyle çoğu kez yüzleşen Türkiye'de vatandaşların farkındalığını artırmak amacıyla “Deprem Anı Ülke Tatbikatı” yapıldı. Söz konusu tatbikat AFAD koordinasyonunda Düzce Depremi’nin 23’üncü yılı nedeniyle saat 18.57'de Türkiye genelinde ve KKTC’de yapıldı.

Tatbikat anında tüm vatandaşların cep telefonuna "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.

Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandı, vatandaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketini yaptı.

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VATANDAŞLARIN PANİK OLMAMASI İÇİN SİREN ÇALINMADI

Haber Alma ve Yayma Sistemi'nden (HAY) verilen anonslar cami ve belediye hoparlörlerinden yayınlandı. Tatbikat esnasında vatandaşların panik olmaması için sirenler çalınmadı.

Tatbikat öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi'nden yönetilen tatbikat için Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum ve KKTC'den canlı yayın bağlantısına katılarak, vali ve AFAD il yöneticilerinden bilgi aldı.

Düzce ile yapılan canlı bağlantıda, İl Müftüsü Rüstem Can 12 Kasım 1999'daki depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

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Tatbikat öncesinde AFAD Başkanı Yunus Sezer, tatbikata ilişkin bilgilendirmede bulundu.

AFAD MERKEZİNDE TATBİKAT YAPILDI

Saat 18.57'de deprem uyarısının yapılmasıyla hem AFAD merkezindeki hem de bağlantı yapılan illerdeki katılımcılar, çök kapan tutun hareketini yaptı.

Bu arada tatbikat kapsamında AFAD Merkezi bahçesinde, afet yönetimine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı stantlar ve araçlarda afet anında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgi paylaşıldı.