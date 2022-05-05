Son dakika! Türkiye ihracatta yeni rekora koşuyor! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisan`da ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı" ifadelerine yer verdi. Konuya ilişkin detaylı açıklamalara yer veren Muş, "En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya ile 2 milyar 1 milyon dolar, ABD ile 1 milyar776 milyon dolar, İngiltere ile 1 milyar 167 milyon dolar oldu." ifadelerini kullandı.

İşte, Bakan Muş'un açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları;

"Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç yüzde 101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır. Hayırlı olsun.

Dış ticaret hacmi yüzde 30.14 artarak 52 milyar 830 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya ile 2 milyar 1 milyon dolar, ABD ile 1 milyar776 milyon dolar, İngiltere ile 1 milyar 167 milyon dolar oldu.

En fazla ihracat ham madde 12 milyar425 milyon dolar, tüketim malları 8 milyar 70 milyon dolar, yatırım malları 2 milyar 717 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan fasıllar ise motorlu kara taşıtları 2 milyar 305 milyon dolar, kazan ve makinalar 1 milyar 994 milyon dolar, demir ve çelik 1 milyar 512 milyon dolar oldu.

2022 Nisan ayında TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 157, TL ile ihracat yapan firma sayısı 6683 olmuştur.

2022 yılı Nisan ayında TL ile yapılan ihraat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59.72 artış gösterdi."