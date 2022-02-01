Son dakika: Türkiye ile Azerbaycan'ın müttefiklik anlaşması Meclis'e sunuldu!
Son dakika! Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi Meclis'e sunuldu.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı’ndan gönderilen Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi, TBMM Başkanlığına ulaştı. Teklif; TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.
Detaylar gelecek...