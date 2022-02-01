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Son dakika: Türkiye ile Azerbaycan'ın müttefiklik anlaşması Meclis'e sunuldu!

Son dakika! Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi Meclis'e sunuldu.

Son dakika: Türkiye ile Azerbaycan'ın müttefiklik anlaşması Meclis'e sunuldu!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı’ndan gönderilen Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi, TBMM Başkanlığına ulaştı. Teklif; TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.

Detaylar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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