Son dakika | Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında swap anlaşması imzalandı! İşte anlaşmanın büyüklüğü...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara (19 Ocak 2022): Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) arasında, BAE dirhemi (AED) ile Türk lirası (TRY) para birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzalanmıştır.

Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar Türk lirasıdır (TRY).

İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma üç yıl süreyle geçerli olacak ve karşılıklı mutabakatla uzatılabilecektir."

Anlaşma, BAEMB Başkanı Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalandı.

"BU ANLAŞMA TİCARETİN DERİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KARARLILIĞINI GÖSTERMEKTEDİR"

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, swap anlaşmasına ilişkin olarak, "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı açıklama yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) Başkanı Khaled Mohamed Balama, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir.” dedi.