Son dakika: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu açıkladı: Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatıldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından belediyede kıyılacak nikâhlarda yabancı uyruklu ve ilk evliliğini sonlandırarak yeniden evlenmek isteyen kişiler açısından yeni ücret tarifelerine ve yine yabancı uyruklu kişiler için su faturası ve katı atık vergisi başta olmak üzere bazı ücretlere 10 kat zam yapılacağına ilişkin farklı tarihlerde açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu açıklamalar, misyonu insan haklarını korumak ve geliştirmek, ayrımcılığı önlemek ve kişilerin eşit muamele görmesini sağlamak olan Kurumumuz tarafından yakından takip edilmiştir.

SU TARİFESİ DOLAR ÜZERİNDEN, NİKAH ÜCRETLERİ 100 BİN TL

22.11.2021 tarihinde Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci oturumunda alınan yabancılara uygulanan su ücret tarifesinin dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancı uyruklu kişilerin nikâh ücretlerinin 100 bin TL olması yönündeki kararın Bolu Belediyesi Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildiğine ilişkin haberler basına yansımıştır.

6701 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre; “ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek” Kurumun görevleri arasında sayılmaktadır. Aynı Kanunun 5’inci maddesi uyarınca “kamusal ve özel alanda hizmet sunan gerçek ve tüzel kişilerin yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan veya yararlanmak üzere başvurmuş olan kişiler aleyhine ayrımcılık yapılması” yasaklanmış olup Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunun 23.11.2021 tarih ve 2021/283 sayılı kararı uyarınca yukarıda bahsi geçen Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin nikah ücretlerinde değişikliğe gitmesine ilişkin olarak, " Değişik bir karar veriyoruz. Şimdi taraflardan ikisinin de ilk nikahıysa fiyat tarifesindeki düşük rakam uygulanacak, iki tarafında da ilk evliliğiyse ucuz olacak. Taraflardan birinin ikinci nikahı olması halinde nikah ücreti 5 bin lira. Taraflardan birinin üçüncü nikahı olması halinde ise nikah ücreti 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira" ifadelerini kullanmıştı.

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