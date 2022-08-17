Son dakika | Türkiye - İsrail ilişkilerinde yeni dönem! Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İsrail'e büyükelçi atanacak

Son dakika... Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler yeniden tam diplomatik ilişkilere döndü. Buna göre iki ülke karşılıklı olarak büyükelçi ataması yapacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Türkiye - İsrail ilişkilerinde yeni dönem! Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İsrail'e büyükelçi atanacak

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler yeniden şekillendi. İki ülke arasındaki sürecin normalleşmesinin ardından ilişkiler tam diplomatik ilişkilere dönerken önemli bir karar alındı. Buna göre Türkiye ile İsrail, karşılıklı olarak büyükelçi ataması yapacak.

Son dakika | Türkiye - İsrail ilişkilerinde yeni dönem! Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İsrail'e büyükelçi atanacak

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye olarak İsrail’e Büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte atayacağımız büyükelçiler konusunu Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak." dedi.

Bakan Çavuşoğlu," Filistin'in haklarını savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Son dakika | Türkiye - İsrail ilişkilerinde yeni dönem! Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İsrail'e büyükelçi atanacak

İSRAİL BAŞBAKANINDAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin olarak konuştu. Lapid, “Bölgesel istikrar ve İsrail ve Türk halkları arasındaki dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme” ifadesini kullandı.

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