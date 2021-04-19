Son dakika... Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti

Son dakika... Türkiye Karate Federasyonu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada Esat Delihasan'ın ölümü," Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun. " ifadeleri kullanılarak duyuruldu.

2008 yılından bu yana Türkiye Karate Federasyonu başkanlığı görevini yürüten 52 yaşındaki Esat Delihasan koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun. #esatdelihasan pic.twitter.com/CKApQjaLGS — Karate Federasyonu ( TKF) (@Karateturk) April 19, 2021

ESAT DELİHASAN KİMDİR?

Esat Delihan 1969 yılında Rize’de dünyaya geldi. İlk ve ortaokul öğrenimini Rize’de tamamladıktan sonra, liseyi İstanbul’da bitirdi.

Esat Delihasan hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

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