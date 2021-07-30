Son dakika |Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor! Dört bakan açıklamada bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Aktif yangınlar Adana, Osmaniye, Antalya. Bu bölgede Hocalar tarafında tüten odaklarımız var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında demiyoruz. Mersin'de iyiye gidiş var. Kayseri ve Muğla'da da iyiye gidiş var. Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerinde şu anda tehdit yok. Tüm yangınlara 3 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve tüm kamu kurumlarından 4 binin üzerinde personel ile mücadelelerimize devam ediyoruz. 3 Antalya'da, 1 Muğla'da kayıplarımız var. Bugünler son derece hassas günler.

"DÜNYANIN EN BAŞARILI BİRKAÇ TEŞKİLATINDANIZ"

Temmuzdaki yangınlarla alakalı genel bilgi vermek istiyorum. Kanada'da temmuzda 1 milyon 250 bin hektar alan yandı. Geçen yıl Türkiye'de yanan alanların hepsinin toplamı 20 bin hektardır. Rusya'da temmuzda 1 milyon hektarın üzerinde alan yandı. Amerika'da temmuzda 94 bin hektar alan yandı. Avustralya'yı hatırlıyoruz, vurulan hayvanları hatırlıyoruz. Bu işin gelişmişlikle, batı medeniyeti ile alakası yok. Bu işin organizasyonla alakası yok. Bu anlamda ben orman teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bu noktada dünyanın en başarılı birkaç teşkilatındanız.

İMAR SÖYLENTİLERİ

İmara açılma söylentiler var. Anayasa'nın maddesi, 'İmara konu edilemez, orman alanları daraltılamaz' der. Turizmle ilgili tesis yapılacaksa, zaten 40 yıldır, Özal'dan beri bunun şekilleri bellidir. Bunu da istismar etmeyelim. Telef olan hayvanlarımız var. İmha gerekiyor. Tarım Sigortaları bölgede, 1300 sera, 1600 hayvan sigortalı.

BORÇLARA ERTELEME

Zarar gören vatandaşlarımıza kredi borçları, TARSİM borçları ertelemesini sağlıyor olacağız. Yaban hayatında da kayıplarımız var. Bu son derece üzüntü verici.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"3 bakan olarak buradaydık. Ulaştırma Bakanımız da aramızda. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız da geldi. İçişleri Bakan Yardımcımız da dün buradaydı, Marmaris'e gitti. İsmail Çataklı aramızda. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de biz burada Antalya'da yangından 42 mahallenin etkilendiğini tespit ettik. 27 mahalle tahliye edildi, 15 mahalle de kısmen etkilendi. Vatandaşalara ihtiyaçlarını ulaştırmak için koordinasyon merkezi oluşturduk. Her 3 mahalleye ayrı birim oluşturduk. Yangın söndürme çalışmaları kadar sonrasında atılacak adımlar da önemli.

"VATANDAŞLARIMIZIN ZARARLARINI TEMİN EDECEĞİZ"

Giden canlar geri gelmez, ağaçların yerine ağaçları dikeriz. Vatandaşlarımızın zararlarını da temin edeceğiz. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza da uyarından itibaren kısmi ödemeleri yapıyoruz. Yarın Ziraat Bankası da açık olacak. Kurumlardan ilk yardımlar da gelmeye başladı. Tarım Orman Bakanlığı 8.5, Aile bakanlığı da 5 milyon ama bütçeyi arttırabileceklerini söylediler, AFAD da 5 milyon, Çevre Bakanlığı da gönderdi. Toplamda 23.5 milyon para aktarılmaya başlandı. yangın altyapıyı da etkiledi. 18 bin civarındaki aboneye elektrik verilememiş durumda. Rakam daha fazlaydı.

"HERHANGİ BİR İHTİYACIMIZ YOKTUR"

AFAD bünyesinde oluşturduğumuz merkezimiz sayesinde iaşe olarak herhangi bir ihtiyacımız yoktur. Nakdi yardım yapmak isteyenler oldu, Valiliğimiz hesap açıyor. Dün akşam TOBB başkanı aradı 5 milyon TL göndermek istediklerini söylediler."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da şu bilgileri paylaştı:

"Çok büyük bir travma var. Vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendiler. Biz de vatandaşlarımızın yarasını sarmak üzere AFAD, Kızılay, Jandarma, tüm kurumlarımızla seferberlik anlayışı ile mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz. Dün Manavgat'ta 4 farklı noktada yangın başlamış, 27 mahalleyi etkilemişti. 27 mahallemiz boşaltıldı, 15 mahallemiz de kısmi olarak etkilenmiş durumda.

2 BİN 300 YAPI YANGINDAN ETKİLENDİ

Manavgat'ın doğu ve batı kısmında hasarlar gerçekleşti. Toplamda 2300 yapının etkilendiğini düşünüyoruz. 252 bina incelendi. Bu binalar inceleniyor ve fiilen ağır hasarlı, yıkık ve acilen yıkılacak toplamda 126 bağımsız alan tespit ettik.

"HIZLI ŞEKİLDE KONUTLARIN İNŞASINI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Konutlarımızın inşasını bir ay içinde gerçekleştireceğiz. Bu süreçte de vatandaşlarımızın barınma ve yeme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Taşınma yardımlarını, eşya yardımlarını veriyor olacağız. hızlı bir şekilde inşallah konutların inşasını gerçekleştirmiş olacağız. 2 kamu kurumu etkilendi. Bir camimiz as hasarlı, bir okulumuz ağır hasarlı, OGM'nin bir binası da hasarlı. Öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde sorunlarını çözeceğiz. Mersin'de 3 farklı noktada yangın çıktı, 465 yapının bu yangından etkilendiğini tespit ettik. Aydıncık'ta 4 yapı ağır hasarlı. Marmaris'te bir otelin peyzajında etkilenme var, yapısal hasar yok. Osmaniye'de 4 köyümüzü boşalttık. Kırmacı'da 30 yapı hasarlı."

KARAİSMAİLOĞLU: SIKINTILI BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise şöyle konuştu:

"Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ulaştırma ve haberleşme anlamında sıkıntı yok. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İnşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz."

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, dün vatandaşların arasında yaşanan gerginlik hakkında şu açıklamayı yaptı:

''Aynı anda Türkiye'nin her yerinde yangınlar başlayınca doğal olarak bunu kim yaptı? Bizim de şüphelerimiz var. Tüm kurumlarımız hassas bir çalışma yürütüyor. Sadece Manavgat'ta 3-4 yerde birden başladı. Farklı yerlerde aynı anda, aynı bölgede 4-5 ayrı yerde yangın başladı. Çalışmalar sürüyor. Bazı şüpheliler de gözaltına alındı. Hemen yakınımızda Manavgat'taki mahallemizde arkadaşlarımızın tespitine göre Antalya merkezden gelen 3 kişi, mahallelinin kimlik sormasıyla başlayan tartışmada kundaklama suçlamasıyla gözaltı olayı oldu. Vatandaşlarımız ile polis ve jandarma arasında gerginlik olmuş, uzun sürmüş. Vatandaşlar şüpheli kişilerin bırakılmasını değil kendilerine teslim edilmesini talep etmişler. Ben gittiğimde çok gerginlik vardı. Bize de 'Suçluları mı korumaya geldiniz' diye suçlama yaptılar. Şüpheli kişinin suçluymuş gibi muamele görmesinin doğru olmadığını, suçluysa kanunlar çerçevesinde muamele göreceğini vatandaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Serik'ten gelen vatandaşların, binlerce vatandaşın biriktiğini gördük. Her şüpheden sonra herkes birbirini linç etmeye kalkarsa olmaz. Can ve mal kaybı var, evi, arazisi yandı vatandaşlar biraz gergindi dün akşam.

"BÜYÜK BİR GERGİNLİKTİ"

Ufak tefek itiş kakışlar olmuş tabii. 3 şüpheli emniyet güçlerimiz tarafından gerekeli işlemlerin yapılması için işlem başladı. Büyük bir gerginlikti. Başka yere çekenler olmuş, Yangından dolayı protesto edildi diye. Bize de tepkiler oldu.