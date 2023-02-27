Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, İzmir'in Foça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika...Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Bugün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye, beşik gibi sallanıyor.

AFAD'dan edinilen bilgilere göre saat 21.22'de İzmir'in Foça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 14.5 km altında meydana geldiği belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 4.0 büyüklüğünde yerin 6.9 km altında meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

İlgili Haberler
Bakan Koca açıkladı! O illerde şebeke suyu içme suyu olarak içilebilecek
Bakan Koca açıkladı! O illerde şebeke suyu içme suyu olarak içilebilecek
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan artçı deprem uyarısı! "Büyüklükleri 6,7’ye kadar varacak"
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan artçı deprem uyarısı! "Büyüklükleri 6,7’ye kadar varacak"
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 deprem! Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 deprem! Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Deprem bölgesindeki belediye başkanları nerede kalıyor? Onlar da birer depremzede: Kimisi kümeste, kimisi çadırda, kimisi konteynerde...
Deprem bölgesindeki belediye başkanları nerede kalıyor? Onlar da birer depremzede: Kimisi kümeste, kimisi çadırda, kimisi konteynerde...
AK Parti Milletvekili Yakup Taş, depremde 27 yakınıyla hayatını kaybetti! Taş'ın kardeşi yürek yakan detayı söyledi
AK Parti Milletvekili Yakup Taş, depremde 27 yakınıyla hayatını kaybetti! Taş'ın kardeşi yürek yakan detayı söyledi
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yer yerinden oynadı, ışık hüzmesi gökyüzünü aydınlattı!
Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yer yerinden oynadı, ışık hüzmesi gökyüzünü aydınlattı!
0
0
0
2
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Bozdağ, deprem bölgesi Diyarbakır'da konuştu: "Sizden bir yıllık zaman ve bize sabır göstermenizi istiyoruz"
Bakan Bozdağ, deprem bölgesi Diyarbakır'da konuştu: "Sizden bir yıllık zaman ve bize sabır göstermenizi istiyoruz"
Samsun'da feci olay: 11. kattan düşen gençten acı haber
Samsun'da feci olay: 11. kattan düşen gençten acı haber
Bakan Koca açıkladı! O illerde şebeke suyu içme suyu olarak içilebilecek
Bakan Koca açıkladı! O illerde şebeke suyu içme suyu olarak içilebilecek
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı için açık kapı: "6'lı Masa sizi aday gösterirse benim için görevdir"
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı için açık kapı: "6'lı Masa sizi aday gösterirse benim için görevdir"
Son Haberler
Jefferson Portales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Portales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jefferson Portales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Portales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yo Han Go kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yo Han Go Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yo Han Go kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yo Han Go Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maximiliano Amondarain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Amondarain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maximiliano Amondarain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Amondarain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandar Palocevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Palocevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandar Palocevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Palocevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ekrem Açıkel, TGRT'den ayrıldı: "TGRT Ana Haber benim için bitti"
Ekrem Açıkel, TGRT'den ayrıldı: "TGRT Ana Haber benim için bitti"
Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı Necmettin Erbakan, mezarı başında anıldı!
Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı Necmettin Erbakan, mezarı başında anıldı!
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AK Partili Elitaş'tan çok sert seçim çıkışı: "Kötü niyetliler, hayretler içinde izliyorum"
AK Partili Elitaş'tan çok sert seçim çıkışı: "Kötü niyetliler, hayretler içinde izliyorum"
Tokat'ta orman yangını korkuttu: 5 dönüm arazi alevlere teslim oldu
Tokat'ta orman yangını korkuttu: 5 dönüm arazi alevlere teslim oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi