Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika...Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Bugün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye, beşik gibi sallanıyor.
AFAD'dan edinilen bilgilere göre saat 21.22'de İzmir'in Foça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 14.5 km altında meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 27, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.87 km] Foça (İzmir)
Tarih:2023-02-27
Saat:21:22:21 TSİ
Enlem:38.638 N
Boylam:26.701 E
Derinlik:14.5 km
Detay:https://t.co/EbSCjZTXNg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 4.0 büyüklüğünde yerin 6.9 km altında meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 27, 2023
FOCA (IZMIR) https://t.co/WHaw0538gR
27.02.2023, 21:22:21 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 6.9 km#Kandilli
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.