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  3. SON DAKİKA! Türkiye, şehitlerine karşı son görevini yerine getirdi

SON DAKİKA! Türkiye, şehitlerine karşı son görevini yerine getirdi

Son dakika haberi... Bingöl'den kalkarak Bitlis'in Tatvan ilçeisnde krııma uğrayan helikopterde şehit olan 11 vatandaşımız için, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla Elazığ'da tören düzenlendi.

Son dakika haberi... Bingöl'den kalkarak Bitlis'in Tatvan ilçesinde kırıma uğramasının ardından 9 askerimizin olay yerinde, 2 askerimizin de hastanede şehit olduğu acı olayın ardından bugün, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla Elazığ'da, uğurlama töreni düzenlendi. 

Ambulanslarla tören alanına getirilen şehit cenazeleri silah arkadaşlarının omuzlarında taşınırken saygı duruşunun ardından kaybettiğimiz askerlerin özgeçmişleri okundu. 

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CENAZELER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Tören esnasında şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamazken Vatan sağ olsun naraları eşliğinde İl Müftüsü Selami Aydın, dua okudu ve helallik istedi. Şehitlerin cenazeleri, devlet töreni için askeri uçakla Ankara'ya gönderildi. 

SON DAKİKA! Türkiye, şehitlerine karşı son görevini yerine getirdi

TÖRENE KATILIM SAĞLAYANLAR

Törene, Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile çeşitli kurumlar adına çelenk gönderilirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehit aileleri, silah arkadaşları ve diğer yetkililer katıldı.

SON DAKİKA! Türkiye, şehitlerine karşı son görevini yerine getirdi

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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