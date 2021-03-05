Emina Jahovic kendi markasıyla Balkanlar'da birinci olduBitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri | Bitlis şehitleri isimleri, memleketleriMüge Anlı'da ortaya çıktı! 13 yaşındaki amca kızına iğrenç saldırıSON DAKİKA! Türkiye, şehitlerine karşı son görevini yerine getiriyor (CANLI)Feci kazada moto kurye hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdıAltın fiyatları ne kadar 5 Mart 2021? Altın bugün ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL?Türkiye şehitlerine ağlıyor! Süper Lig ekiplerinden Bitlis şehitleri için baş sağlığı mesajlarıBüşra Develi'den samimi itiraflar: "İçimde sokak çocuğu var"İnsan Hakları Eylem Planı'nda yeni ayrıntılar: Vatandaşın cebine de dokunacakMilli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere önemli hijyen çağrısı!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. SON DAKİKA! Türkiye, şehitlerine karşı son görevini yerine getiriyor (CANLI)

SON DAKİKA! Türkiye, şehitlerine karşı son görevini yerine getiriyor (CANLI)

Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personele veda... Türkiye şehitlerini uğurluyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı tören Elazığ'da gerçekleşiyor.

Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personele veda... Türkiye şehitlerini uğurluyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı tören Elazığ'da gerçekleşiyor.

Elazığ'da 11 şehidimizin memleketlerine gönderilmeden önceki son görevleri yerine getiriliyor.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT