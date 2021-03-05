SON DAKİKA! Türkiye, şehitlerine karşı son görevini yerine getiriyor (CANLI)
Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personele veda... Türkiye şehitlerini uğurluyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı tören Elazığ'da gerçekleşiyor.
Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personele veda... Türkiye şehitlerini uğurluyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı tören Elazığ'da gerçekleşiyor.
Elazığ'da 11 şehidimizin memleketlerine gönderilmeden önceki son görevleri yerine getiriliyor.
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