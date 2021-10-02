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  3. Son dakika | Türkiye'de Birleşik Krallık'tan gelenler için PCR testi kararı!

Son dakika | Türkiye'de Birleşik Krallık'tan gelenler için PCR testi kararı!

Son dakika: Birleşik Krallık'tan gelen kişilerden istenen negatif PCR test sonucu zorunluluğu kaldırıldı.

Son dakika | Türkiye'de Birleşik Krallık'tan gelenler için PCR testi kararı!

Türkiye'ye seyahat eden Birleşik Krallık yolcularının iki aşısını da yaptırmış olması veya 72 saat önce verdikleri PCR testinin negatif sonucu, varıştan 48 saat önce alınan negatif antijen testi veya Covid-19'u atlatıp bağışıklık kazandığına dair belgelerden sadece birini göstermesi yeterli sayılacak.

İngiltere, 22 Eylül'de verdiği kararla Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmıştı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

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