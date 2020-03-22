Son dakika...! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 30 oldu

Son dakika...! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı yeni paylaşımla Türkiye'de koronavirüste dolayyı hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı. İşte o paylaşım:

"Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."

Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020

"BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020

"BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.

Çin'de bazı hastaların hastanede uzun süreli tedavi altına alınması gerekmişti.

Ancak şu an eldeki bilgiler sadece hastaneye kaldırılan ağır hastaların yaşadıklarıyla sınırlı. Virüse yakalanıp daha hafif bir şekide atlatan olup olmadığı konusunda detaylı bir bilgi henüz yok.

Koronavirüs orta derece soğuk algınlığından, ölüme varacak semptomlara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

WHO virüsten korunmak için şu tavsiyelerde bulunuyor:

Ellerinizi yıkayın - sabun veya el temizlik jelleri virüsü öldürebilir

Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatın ve sonrasında virüsün yayılmasına engel olmak için ellerinizi yıkayın

Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının - elleriniz virüsün değdiği bir yere dokunursa virüs vücudunuza bulaşabilir

Öksüren, hapşıran veya ateşi yüksek kişilerden uzak durun - 1 metre uzak durmak havaya bulaşabilecek virüsten korunmanızı sağlar

KORONAVİRÜS'TEN EN ÇOK ÇİN, İTALYA VE İRAN'I ETKİLEDİ

İlk kez 2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve 'Kovid-19' olarak adlandırılan dünya çapında ölümlere neden olan Corona virüsü, tüm dünyada hızla yayılım alanını genişletirken, ülkemizde de ilk vakalar ve ölüm haberleri gelmeye başladı. Çin, İtalya ve İran'ı yoğun şekilde etkileyen salgın, bu ülkelerin yanı sıra pek çok Avrupa ülkesi ile Uzak Doğu ülkesinde de etkisini hissettiriyor.

Corona virüsü milyonlarca insanı tedirgin etmeye devam ederken; ülkeler ve uluslararası kuruluşlar da salgını önlemek ve etkilerini azaltmak için bir takım önlemler almaya devam ediyor. Tüm çabalara karşın yayılmaya devam eden Corona virüsü, şu anda yüz binlerce kişiyi enfekte etmiş ve binlerce kişiyi ise öldürmüş durumda. Corona bulaşan kişilerin sayısı Avrupa ülkelerinde de artmaya devam ederken, salgının daha fazla yayılmasını engellemek amacı ile aşı ve ilaç çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye sıçrayan yeni Corona virüsü (Kovid-19) bulaşan kişilerin sayısı hızlı şekilde artarken, ülkeler tedbirlerini aldı ve gelişmelere göre tedbirlerini genişletmeye devam ediyor. Halen ölüme yol açma riski yaklaşık yüzde 3 olarak belirtilen virüsin yayılma hızı ise düşündürüyor. Ülkemizde de dünyadaki gelişmeler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından anlık takip ediliyor ve tedbirler duruma göre güncelleniyor. Tüm bunlar yaşanırken, Çinli uzmanlar, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen yeni semptomları konusunda uyarıyor.

KOLONYA VE MASKE DAĞITILACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle maske, kolonya dağıtımına başlanacağını söyledi. Bununla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 milyar liralık yardımın dağıtılacağını Bakan Selçuk açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, alınan önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, kolonya ve maske dağıtımının ilk başta Ankara ve İstanbul'dan başlayacağını sonra projenin genişletileceğini söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşların tespit edildiğini belirten Bakan Selçuk, 2 milyar liralık yardım dağıtılacağını da belirtti.