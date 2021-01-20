Son dakika| Türkiye'de koronaya karşı aşılanan kişi sayısı 1 milyonu aştı

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılanan kişilerin sayısının anlık olarak gösterildiği " covid19asi.saglik.gov.tr " internet sitesindeki verilere göre 1 milyon 5 bin 74 kişiye Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac isimli aşının ilk dozu uygulandı.

AŞILAR 30 ARALIK'TA GELDİ

Çin'den sipariş edilen, Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye geldi.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen aşılar, sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledildi.

Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlatıldı.

Burada yapılan incelemede "olumlu" sonuç verilmesinin ardından aşılar, Sağlık Bakanlığına ait iklimlendirme özelliğine sahip özel araçlarla il depolarına dağıtıldı.

13 OCAK'TA AŞIYA KULLANIM ONAYI VERİLMİŞTİ

CoronaVac aşısına, TİTCK tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesiyle, ilk olarak 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı.

AŞILAMA 14 OCAK'TA BAŞLADI

Öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına 14 Ocak'ta başlandı. Aşılamanın ilk gününde 285 bin sağlık çalışanına CoronaVac aşısı yapıldı.

İlk aşılamadan itibaren aradan geçen sürede, bugün itibarıyla Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 120 bin 75 kişi aşılandı.

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin günde ortalama 1,5-2 milyon doz aşı yapma imkanının bulunduğunu bildirdi.