Son dakika! Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığınca COVID-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı internet sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyordu. Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 9 Eylül saat 13.44 itibarıyla 50 milyon 822 bin 59 birinci doz, 39 milyon 488 bin 261 ikinci doz, 9 milyon 208 bin 878 üçüncü doz aşı olmak üzere, toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti