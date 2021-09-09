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Son dakika! Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti!

Son dakika! Sağlık Bakanlığınca COVID-19'la mücadele kapsamında tüm Türkiye genelinde uygulanan toplam aşı miktarı bugün itibariyle 100 milyon dozu geçti.

Son dakika! Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığınca COVID-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı internet sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyordu. Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 9 Eylül saat 13.44 itibarıyla 50 milyon 822 bin 59 birinci doz, 39 milyon 488 bin 261 ikinci doz, 9 milyon 208 bin 878 üçüncü doz aşı olmak üzere, toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti

Son dakika! Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti!

 

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