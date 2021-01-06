Son dakika: Türkiye'den ABD'de yaşananlara ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'daki protestolara ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz."

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN FLAŞ PAYLAŞIM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasına göstericilerin girmesine kadar varan gelişmeler konusunda değerlendirmede bulundu.

Şentop paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'deki olayları endişe ile izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk. Herkese de bunu tavsiye ederiz."

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