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  3. Son dakika | Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek

Son dakika | Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek

Son dakika... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta iki taraf arasında ateşkes için diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin ardından yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Rusya'ya diğer ülkelerin uyguladığı yaptırımların ardından Türkiye'nin ne yapacağı sorulan Kalın," Türkiye'nin yaptırım planı yok" dedi.

Son dakika | Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10.günde devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki taraf arasında ateşkes için diplomasi yürütmeye devam ediyor. Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. 

GÖRÜŞME YARIN GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamasına göre Erdoğan - Putin görüşmesi yarın gerçekleşecek. İki liderin son durum ve yaşananlar hakkında konuşması bekleniyor. 

Son dakika | Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek

İBRAHİM KALIN: BÜTÜN ÇABAMIZ SAVAŞIN DURDURULMASI YÖNÜNDE

Bu görüşmeye ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,  "Acil ateşkes için Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır " dedi. Kalın, Türkiye'nin tüm taraflarla diplomatik temas halinde olduğunu belirterek, " Bütün çabamız bu savaşın durdurulması yönünde. Dışişleri bakanımız mevkidaşlarıyla temas halinde. Amacımız Ukrayna'nın ulusal birliğinin korunması. Rusya ile Ukrayna iyi ilişkilerimiz var. Türkiye iki tarafla konuşabilen ender ülkelerden biri. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmakta hazırız. " diye konuştu.

Son dakika | Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek

TÜRKİYE YAPTIRIM UYGULAYACAK MI?

Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırım uygulama planı olmadığını dile getiren Kalın, "Rusya ile köprüler atılırken onlarla da konuşan olmalı" ifadesini kullandı.

Son dakika | Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek

Bölge Gündem Editör Ekibi
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