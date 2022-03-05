Son dakika | Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10.günde devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki taraf arasında ateşkes için diplomasi yürütmeye devam ediyor. Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

GÖRÜŞME YARIN GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamasına göre Erdoğan - Putin görüşmesi yarın gerçekleşecek. İki liderin son durum ve yaşananlar hakkında konuşması bekleniyor.

İBRAHİM KALIN: BÜTÜN ÇABAMIZ SAVAŞIN DURDURULMASI YÖNÜNDE

Bu görüşmeye ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Acil ateşkes için Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır " dedi. Kalın, Türkiye'nin tüm taraflarla diplomatik temas halinde olduğunu belirterek, " Bütün çabamız bu savaşın durdurulması yönünde. Dışişleri bakanımız mevkidaşlarıyla temas halinde. Amacımız Ukrayna'nın ulusal birliğinin korunması. Rusya ile Ukrayna iyi ilişkilerimiz var. Türkiye iki tarafla konuşabilen ender ülkelerden biri. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmakta hazırız. " diye konuştu.

TÜRKİYE YAPTIRIM UYGULAYACAK MI?

Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırım uygulama planı olmadığını dile getiren Kalın, "Rusya ile köprüler atılırken onlarla da konuşan olmalı" ifadesini kullandı.