Son dakika | Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar! Bakan Gül'den Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarına ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akdeniz ve Ege'de çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Akdeniz ve Ege'de meydana gelen orman yangınları ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yangınların kaynağı ve nedeninin başsavcılıklar tarafından araştırıldığını belirtti.

Bakan Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor"