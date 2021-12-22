ATV Destan 5. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izleİYİ Partili İlçe Başkanı'nın saray görünümlü evi sosyal medyada olay oldu! "Komple altın kaplatsaydın!"Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ve Medoo ile fena pişti oldu! Paylaşımları ele verdi!Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Grup toplantısında konuşuyor!2022 Ankara Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101111191Seydi isminin anlamı nedir, Seydi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika! Turkovac aşısı için acil kullanım izni çıktı!Survivor 2021, izdivaça döndü! Sinir krizleriyle diskalifiye noktasına kadar gelen Çağrı Atakan gönlünü o yarışmacıya kaptırdı! Programda aşkı bulan bulana!Saltı isminin anlamı nedir, Saltı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gıyabında ne demek, TDK'ya göre Gıyabında kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Son dakika! Turkovac aşısı için acil kullanım izni çıktı!

Son dakika! Turkovac aşısı için acil kullanım izni çıktı!

Son dakika! Yerli ve milli aşımız olan Turkovac aşısı için acil kullanım izni çıktı.

Son dakika! Turkovac aşısı için acil kullanım izni çıktı!

Son dakika!  Yerli ve milli olan Turkovac aşısı için acil kullanım izni çıktı. Aşının seri üretime başlamasına ilişkin detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.00 sularında açıklaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yapmıştı. Bakan Koca,  sunumda, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı'na başvurulduğunu söylemişti.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT