Son dakika! Turkovac aşısı için acil kullanım izni çıktı! Son dakika! Yerli ve milli aşımız olan Turkovac aşısı için acil kullanım izni çıktı.

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Son dakika! Yerli ve milli olan Turkovac aşısı için acil kullanım izni çıktı. Aşının seri üretime başlamasına ilişkin detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.00 sularında açıklaması bekleniyor. NE OLMUŞTU? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yapmıştı. Bakan Koca, sunumda, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı'na başvurulduğunu söylemişti. ?18 TL’ye kadar yükselen doların düşüşü devam eder mi?



??Siz neler düşünüyorsunuz?#dolar #döviz #benimanladığım — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) December 21, 2021 Büşra Mercimek Eğitim Editörü