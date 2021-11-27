Son dakika! Tuzla tersanesinde yangın çıktı! İtafiye ekipleri yangına müdahale ediyor!

Son dakika haberi... Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmı ve kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, tersanedeki bir geminin motor bölümü ile kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.