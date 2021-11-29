Son dakika | Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçına olumsuz hava koşulu engeli

Son dakika haberi... Spor Toto 1. Lig 14. hafta maçında oynanacak olan Tuzlaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Hakem Davut Çelik, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Vefa Stadı'nın son halini inceledi.

Sahanın futbol oynamaya elverişsiz olması nedeniyle maç ileri bir tarihe ertelendi.