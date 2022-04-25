Son dakika | Twitter artık Elon Musk'ın! 44 milyar dolara satın aldı

Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın almak için 43 milyon dolarlık teklif veren Elon Musk, Twitter yönetim kuruluyla yaşanan çekişmelerin sonucunda Twitter'ı satın almayı başardı. Geçtiğimiz günlerde anlaşma kapsamında Twitter yönetim kurulu ile müzakereler başlayan Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almış oldu. Satın alma haberiyle Twitter'ın hisse değerinde de değişim görüldü.

Bir süre önce Twitter'ı attığı tweetlerle eleştiren Musk, bu konuda harekete geçerek Twitter'ın yüzde 9,2'sinin sahibi oldu. Ünlü iş insanı toplamda 73 milyon 486 bin 938 Twitter hissesinin sahibi oldu. O dönemde Cuma günü kapanış verilerine baktığımızda Elon Musk'ın satın aldığı hisselerin 2,89 milyar dolar değerinde olduğu görülüyordu.

Yine de Twitter'ın yönetim kuruluna katılmayacağı belli olunca Musk, bir kez daha harekete geçerek 43 milyar dolara Twitter'ı satın almayı teklif etti.

Bununla yetinmeyen Elon Musk Twitter'ı satın almak için yeni bir adım daha atarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bir doküman teslim etmişti. Musk bu doküman ile Twitter'ı almak için nasıl finansman sağladığını detaylandırmıştı.

Twitter yönetim kurulu ise şirketi satmaya pek de yanaşmasa da, Twitter resmi olarak 44 milyar dolara Elon Musk'a satıldı.