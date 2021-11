Son dakika | Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey görevinden istifa etti

Son dakika haberi... Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CNBC'nin haberine göre; Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in istifası sonrası yerine atanan isim de belli oldu.

JACK DORSEY'İN YERİNE PARAG AGRAWAL ATANDI

Twitter'ın Teknik Strateji, Makine Öğrenimi, Yapay Zeka, Tüketici, Gelir ve Bilim ekiplerinden sorumlu Parag Agrawal, Dorsey'in yerine atandı.

JACK DORSEY KİMDİR?

Jack Patrick Dorsey 19 Kasım 1976'da ABD, Missouri, ST. Louis'te dünyaya geldi. Eğitim gördüğü Missouri University of Science and Technology'den ayrıldıktan sonra New York Universy'deki eğitimini de yarım bırakan Dorsey, yazılım mimarı ve girişimcidir.

PARAG AGRAWAL KİMDİR?

Hindistan'da dünyaya gelen Parag Agrawal Twitter'ın Teknik Strateji, Makine Öğrenimi, Yapay Zeka, Tüketici, Gelir ve Bilim ekiplerinden sorumluydu.

