Son dakika | Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey görevinden istifa etti
Son dakika haberi... Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Dorsey'in yerine oybirliğiyle Parag Agrawal atandı.
Son dakika haberi... Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.
CNBC'nin haberine göre; Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in istifası sonrası yerine atanan isim de belli oldu.
JACK DORSEY'İN YERİNE PARAG AGRAWAL ATANDI
Twitter'ın Teknik Strateji, Makine Öğrenimi, Yapay Zeka, Tüketici, Gelir ve Bilim ekiplerinden sorumlu Parag Agrawal, Dorsey'in yerine atandı.
JACK DORSEY KİMDİR?
Jack Patrick Dorsey 19 Kasım 1976'da ABD, Missouri, ST. Louis'te dünyaya geldi. Eğitim gördüğü Missouri University of Science and Technology'den ayrıldıktan sonra New York Universy'deki eğitimini de yarım bırakan Dorsey, yazılım mimarı ve girişimcidir.
Jack Dorsey hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...
PARAG AGRAWAL KİMDİR?
Hindistan'da dünyaya gelen Parag Agrawal Twitter'ın Teknik Strateji, Makine Öğrenimi, Yapay Zeka, Tüketici, Gelir ve Bilim ekiplerinden sorumluydu. Teknoloji yöneticisi Agrawal ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...