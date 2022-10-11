Son dakika | Üç kişi ölmüştü! Bakan Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, İstanbul Kadıköy'de 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama hakkında konuştu.

Bakan Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden bilgi aldığını ifade ederek," Olay terör olabilir, terör de olmayabilir. 360 derece irdelemek zorundayız. Maalesef 1959 doğumlu M.K., yakınları ve akrabaları şizofren olduğunu söyledi. Son birkaç ayda birkaç kez dışarı çıktığını, sol ayağının kesik olduğunu, evin çöp ev olduğu, evde birçok metal parçaların bulunduğu, evinde bir yıldır bulundurduğu havai fişek malzemesi olduğu, 7.65 kurusıkıdan bozma silah bulunduğu, 80 öncesi sol marjinal örgütlerle bağlantısı olduğu, İsviçre'de bir adam öldürmeden dolayı Türkiye'de hapis yattığı, elektriğe çok meraklı olan bir kişiden bahsediyoruz." dedi.

Haberin Devamı

"TERÖR BAĞLANTISI GÖREMEDİK"

Sözlerine devam eden Bakan Soylu şöyle konuştu:

" Terör bağlantısı şu anda göremedik. 30'a yakın kişinin ifadesini aldık. Evde oksijen tüpü de varmış, bu da patlamış. Normal tüp de patlamış. 30'a yakın kişinin ifadesini aldık. Evde oksijen tüpü de varmış, bu da patlamış. Normal tüp de patlamış. İki ucu açık boru görüldü patlama sonrası ama bu bir düzenek şeklinde değil. Ama bu da incelenecek. Bizim ilk gördüğümüz evde tek başına yaşayan, 1980 öncesi aşırı sol ile iltisakı olan, ama 1980 sonrası iltisakına rastlanmayan hayatını kaybetmiş bir kişiden bahsediyoruz. Metale, elektroniğe meraklı bir kişi. Kendisinin cezaevine girmesine neden olan yakın çevresine çok kızgın bir kişiden bahsediyoruz. Bir örgüt bağlantısı yok."

NE OLMUŞTU?

Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak 34 numaralı binada bilinmeyen nedenle bir patlama ve sonrasında yangın meydana gelmişti. Olayın ardından yapılan ihbar sonucu itfaiye, 112 Acil Sağlık, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Özbekistan uyruklu (A.K), 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede tedavi altına alınmıştı.

Binadaki yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesi sonrası yapılan soğutma ve arama çalışmalarında yaralı (A.K)’nın 68 yaşındaki babası (M.K) ile 10 yaşındaki kızı (N.K) ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybetmişti.

Gökyüzü kızıla boyandı! Kadıköy'de 3 katlı binada doğalgaz patlaması!